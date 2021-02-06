На Воробьевых горах отреставрировали панно "Пионерский значок"

Фото: департамент культурного наследия города Москвы
В Москве отреставрировали панно "Пионерский значок", которое расположено на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Мозаика располагается на откосе декоративного бассейна.
"Реставрация мозаичного панно и ведущей к нему лестницы началась в 2017 году. Объект был в неудовлетворительном состоянии – требовалось не только расчистить сохранившиеся части мозаики, но и восстановить утраченные. Кроме того, конструкции панно нуждались в укреплении", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
За время проведения многоступенчатых работ реставраторы устранили сколы, починили утраченные части композиции, а также усилили конструкцию лестниц и дополнили ее гидроизоляцией.
Примечательно, что облицовку известняковых плит для части "Звезда" готовили на основе архивных фотографий 1984 года. В целом на панно сохранили порядка 25% исторической смальты и около 60% оригинальных гранитных плит.
Ранее стало известно, что за последние 5 лет в Москве отреставрировали более 150 исторических надгробий на столичных кладбищах. Речь идет о мемориальных плитах в честь меценатов, деятелей политики и культуры.
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