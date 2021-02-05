Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:29

Более 150 исторических надгробий отреставрировали на кладбищах Москвы за 5 лет

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 150 исторических надгробий отреставрировали на столичных кладбищах за последние пять лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о мемориальных плитах и памятниках, установленных в честь меценатов, представителей науки и культуры, героев и участников военных действий, ученых и изобретателей, мыслителей и политиков.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в последние годы работы велись на Новодевичьем, Ваганьковском, Армянском, Введенском, Миусском, Рогожском и Пятницком кладбищах, а также на территориях некрополей Донского и Новодевичьего монастырей.

В частности, недавно завершилась реставрация памятника и работы по сохранению могилы русского книгоиздателя и просветителя Ивана Сытина. Расположено захоронение на Введенском кладбище и обладает статусом объекта наследия федерального значения.

Специалисты укрепили фундамент могилы Сытина и привели в порядок поверхность надгробия.

В этом году продолжатся работы по реставрации 77 отдельных захоронений и элементов некрополя. В том числе в порядок приведут фамильное захоронение Ураносовых, расположенное в Донском монастыре, и склеп семейства Кноп на Введенском кладбище.

Ранее в Москве завершилась реставрация могил и четырех надгробных сооружений семьи Третьяковых, которые расположены на Даниловском кладбище. Работы проходили по заказу департамента культурного наследия столицы.

Как изменится Храм Святителя Николая после реставрации

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать