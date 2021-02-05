Более 150 исторических надгробий отреставрировали на кладбищах Москвы за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 150 исторических надгробий отреставрировали на столичных кладбищах за последние пять лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет о мемориальных плитах и памятниках, установленных в честь меценатов, представителей науки и культуры, героев и участников военных действий, ученых и изобретателей, мыслителей и политиков.
Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в последние годы работы велись на Новодевичьем, Ваганьковском, Армянском, Введенском, Миусском, Рогожском и Пятницком кладбищах, а также на территориях некрополей Донского и Новодевичьего монастырей.
В частности, недавно завершилась реставрация памятника и работы по сохранению могилы русского книгоиздателя и просветителя Ивана Сытина. Расположено захоронение на Введенском кладбище и обладает статусом объекта наследия федерального значения.
Специалисты укрепили фундамент могилы Сытина и привели в порядок поверхность надгробия.
В этом году продолжатся работы по реставрации 77 отдельных захоронений и элементов некрополя. В том числе в порядок приведут фамильное захоронение Ураносовых, расположенное в Донском монастыре, и склеп семейства Кноп на Введенском кладбище.
Ранее в Москве завершилась реставрация могил и четырех надгробных сооружений семьи Третьяковых, которые расположены на Даниловском кладбище. Работы проходили по заказу департамента культурного наследия столицы.
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