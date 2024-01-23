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Культура

Умер вокалист Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Фото: vk.com/Сергей Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в Санкт-Петербурге в возрасте 51 года. Об этом сообщается на странице группы "ВКонтакте".

Markscheider Kunst была основана в Санкт-Петербурге в 1992 году. Ее основателями стали студенты Горного университета, они одними из первых стали исполнять на российской сцене рокабилли. Впоследствии в творчестве группы появились латино, ямайские и этнические мотивы.

Песни коллектива использовались во многих фильмах, в том числе в картинах "Питер FM", "Любовь в большом городе – 2" и "Кислород".

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