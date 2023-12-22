Свыше 600 участников выступили в проекте "Фабрика дизайна 2.0"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 660 дизайнеров из 51 региона России выступили в проекте "Фабрика дизайна 2.0" Агентства креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"За год проект "Фабрика дизайна 2.0" реализовал четыре трека – "Технологический суверенитет", "Экспорт", "Быт", "Устойчивость". Всего было представлено 359 задач от 190 компаний-заказчиков", – сказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

В пресс-службе уточнили, что данный проект является одним из ключевых у Агентства креативных индустрий. Он является самым многочисленным в стране по количеству дизайнеров, собрав за два года более 960 экспертов. Отмечается, что состязание было создано для решения основной задачи по включению индустриального дизайна в производственные цепочки российских промышленных компаний.

Ранее стало известно, что с 2021 года свыше двух тысяч представителей креативных индустрий прошли обучение по городским программам. Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, действующие представители отрасли в рамках курсов повышают уровень финансовой и юридической грамотности.

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