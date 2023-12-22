Умер российский актер из фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев

Фото: vk.com/koleso_tlt

Российский актер Сергей Пепеляев умер в возрасте 32 лет из-за внезапной болезни. Об этом сообщается на странице Драматического театра "Колесо" имени Г. Б. Дроздова в соцсети "ВКонтакте".

Пепеляев ушел из жизни 18 декабря. Он окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры РФ Сергея Федотова в пермском государственном институте культуры, после чего играл в театрах "Колесо" и "У Моста".

Первой премьерой Пепеляева на сцене театра "Колесо" был спектакль "Моя жена – лгунья", в котором он исполнил роль Полисмена. Также актер известен по своей роли старшеклассника в фильме "Географ глобус пропил".