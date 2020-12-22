Музей Востока на ВДНХ впервые покажет уникальные экспонаты онлайн

Фото: Музей Востока на ВДНХ
Музей Востока на ВДНХ впервые откроет для широкой публики свои фонды, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пользователям покажут произведения искусства народов Кавказа, Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока и Африки.
Экспозиция, насчитывающая 1,5 тысячи предметов, располагается в павильоне № 13 "Здравоохранение". Познакомиться с ней можно будет онлайн 25 декабря. Трансляция начнется в 16:00 на официальной странице ВДНХ в социальной сети "Одноклассники" и на YouTube-канале Музея Востока.
"У всех желающих есть возможность онлайн не только увидеть жемчужины Музея Востока, которые ранее не экспонировались, но и узнать их историю из уст музейных хранителей", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Участники онлайн-экскурсии познакомятся с японскими фонарями XVII века, хивинской колонной, обнаруженной на территории Узбекистана, иранским керамическим архитектурным панно XV века, народным монгольским музыкальным инструментом, непальским резным окном, деревянными сундуками из Бурятии и Монголии.
Ранее сообщалось, что портал "Я дома" перед новогодними праздниками подготовил порядка 100 онлайн-мероприятий. Тренинги, лекции и тематические марафоны будут полностью бесплатными.
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