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Общество

09:26

Предысторию Щелкунчика покажут на сцене Большого театра

культура общество театр

Фото: /портал мэра и правительства Москвы

В Большом театре пройдут премьерные показы спектакля "Кракатук". Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что постановка Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева рассказывает о предыстории Щелкунчика – тех временах, когда он еще был человеком. Зрителям представят историю того, как и почему герой сказки Гофмана превратился в деревянную куклу.

Музыка к спектаклю написал народный артист Российской Федерации Эдуард Артемьев. Он писал музыкальное сопровождение к картинам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова.

Сообщается, что в "Кракатуке" будут задействованы интерактивные декорации со специальными сенсорами, которые реагируют на движения артистов.
Спектакли пройдут на сцене Большого 11 и 12 января.

Ранее сообщалось, что в столичных библиотеках покажут новогодние представления. Праздничные программы подготовлены для посетителей всех возрастов.

"Это наш город": новогодние представления пройдут в столичных библиотеках

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