В Госдуме предложили наградить погибшую в Донбассе актрису Меньших

Фото: vk.com/polina_menshikh

Погибшую при посещении зоны боевых действий в Донбассе российскую актрису Полину Меньших хотят наградить. Об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко, сообщает телеканал "360".

Парламентарий считает, что Меньших совершила героический поступок, ведь она сознательно рисковала жизнью. Это действие она считает нужным отметить наградой.

Драпеко добавила, что в зоне проведения спецоперации многие люди подвергают себя опасности, в том числе актеры и волонтеры. Поощрять необходимо не только погибших, но и живых, уверена депутат.

Меньших погибла в результате обстрела во время своего выступления в Донбассе. Она была известна как постановщица одной из версий "Последнего Испытания" ("Леге Артис"). Концерт, посвященный ее памяти, состоится 9 декабря.