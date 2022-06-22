Режиссера Александра Сокурова не выпустили из РФ в Финляндию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кинорежиссер Александр Сокуров сообщил, что его отказались выпустить в Финляндию из России.

"Меня продержали четыре часа на границе, и я вернулся в Петербург. Не пропустили только меня и директора нашего фонда (некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". – Прим. ред.)", – цитирует его "Интерфакс".

Данное решение работники таможни обосновали распоряжением премьер-министра РФ о коронавирусных ограничениях, добавил режиссер. По его словам, данные ограничения были сняты.

Сокуров обратился в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Однако в организации получение письма от режиссера не подтвердили.

"Никакого официального письма нет, нет даже товарищеского обращения. Тем более, насколько я понимаю, это было довольно давно. И планировалось выступление Александра Николаевича в Милане, это выступление сорвалось", – сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он также усомнился в наличии политической подоплеки в данном случае.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет границу с Россией для туристических целей с 30 июня. Пограничный контроль возвращается к работе в допандемийных условиях. Прибывающим необходимо по прибытии предоставить паспорт и визу (при необходимости). После снятия ограничений ожидается рост трафика в Финляндию из третьих стран.

