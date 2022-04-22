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Актера Билла Мюррея обвинили в неподобающем поведении на съемках фильма "Все мы смертны". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Расследованием инцидента занимается студия Searchlight Pictures, однако подробности не раскрываются. Также неизвестно, вернется ли Мюррей к съемкам после окончания расследования.

"После изучения обстоятельств было решено, что в настоящее время производство не может продолжаться", – говорится в электронном письме, отправленном другим актерами и участникам съемочной группы.

Ранее сообщалось, что релиз мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" перенесли на 2 июня 2023 года. До этого сообщалось, что премьера состоится 7 октября 2022 года. Создателями картины стали Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон.

