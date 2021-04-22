Открытие 43-го Московского международного кинофестиваля. Прямой эфир





Именитые режиссеры, актеры и деятели искусства проходят по красной ковровой дорожке перед Московским театром мюзикла, где состоится церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля.

В этом году фестиваль продлится с 22 по 29 апреля. Посмотреть шедевры мирового кино можно будет в том числе и в кинотеатре "Художественный", который открылся в апреле после реставрации.

В программе представлено более 200 фильмов разных жанров. Откроет фестиваль военная кинолента Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

Жюри основного конкурса возглавил филиппинский режиссер Брильянте Мендоса, документального конкурса – польский продюсер Дорота Рожковская.

Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире. Впервые он прошел в 1935 году, возглавил жюри Сергей Эйзенштейн. Регулярно фестиваль стали проводить только в годы оттепели.

Ежегодно в рамках кинофестиваля проходят показы фильмов лучших современных отечественных и зарубежных режиссеров.