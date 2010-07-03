"Театральные сказки" Илзе Лиепа представят в Москве

Премьера спектакля "Театральные сказки", созданного по произведениям балерины Илзе Лиепа, 23 апреля состоится на сцене Малого театра. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа".
Представление завершит проект фонда в рамках Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Участники из Ульяновска, Севастополя, Екатеринбурга, Магнитогорска, Калуги, Самары и Москвы оживят историю создания Балетной Туфельки и повествование Лягушки Балерушки.
По словам Илзе Лиепа, спектакль даст возможность детям со всей страны выступить на известных сценах и стать соавторами творческого процесса вместе с профессионалами.
"Это поистине чудо, когда ты видишь, как в руках больших мастеров ребята просто превозмогают себя. Они становятся действительно настоящими артистами в уникальном проекте, который создается серьезнейшей командой специально для них", – рассказала балерина.
Для танцевальных номеров приглашены молодые хореографы, среди которых Александр Могилев, Ольга Насырова, Софья Гайдукова, Юлия Елескина и другие. Кроме того, в спектакле задействуют 178 костюмов и ряд сложных театральных механизмов.
Национальную премию "Весна священная" учредили в 2016 году. Ее цель – повышение уровня детского и юношеского танцевального творчества в России и поддержка любительских танцевальных коллективов.
В конкурсе участвуют хореографические школы и сольные исполнители. В состав попечительского совета конкурса входят министр культуры Владимир Мединский, ректор Московской академии хореографии Марина Леонова и ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе.
На прошлой неделе были объявлены лауреаты премии "Золотая маска". Кирилла Серебренникова признали лучшим драматическим режиссером за постановку "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре", а балет "Нуреев", в постановке которого Серебренников принимал участие, получил "Золотую маску" в номинации "Лучший балетный спектакль".
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