Представитель Успенской опроверг сообщения о ее госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Директор певицы Любови Успенской Виталий Макаров в интервью Москве 24 прокомментировал сообщения о ее госпитализации.

"Да бред это все. Любовь Успенская чувствует себя прекрасно, рейс задержали из-за технических неполадок", – рассказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Успенская госпитализирована в Москве. Певица 22 апреля должна была выступить в Барнауле, однако, по словам организаторов концерта, ее вылет в Алтайский край якобы не состоялся.

Любовь Успенская – советская и российская исполнительница, которая выступает в жанре шансон. Многократная обладательница премии "Шансон года".



Ксения Руденко