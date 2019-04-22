СМИ сообщили о госпитализации Любови Успенской

Фото: ТАСС/Дмитрий Коробейников

Любовь Успенская попала в больницу в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов ее концерта.

Певица 22 апреля должна была выступить в Барнауле, однако ее вылет в Алтайский край не состоялся.

"Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта", – сказал собеседник агентства.

Позднее представители певицы опровергли информацию о госпитализации.

Любовь Успенская – исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии "Шансон года".