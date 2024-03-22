Столичная прокуратура выявила сайты с информацией о торговле "Пушкинскими картами"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прокуратура Западного административного округа Москвы выявила сайты, на которых в открытом доступе была размещена информация о торговле "Пушкинскими картами". Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Продажа выпущенной "Пушкинской карты" может быть квалифицирована как мошеннические действия, направленные на приобретение прав на денежные средства, выделенные федеральным бюджетом на финансовое обеспечение реализации программы социальной поддержки молодежи", – говорится в сообщении.

В результате суд признал размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению в РФ.

Ранее стало известно, что Минкультуры и Минцифры подготовят к 1 апреля текущего года единые требования для билетных операторов "Пушкинской карты". Решение было принято после того, как министерства обсудили с компанией VK, билетными операторами и агрегаторами вступившие в силу изменения программы "Пушкинская карта".

