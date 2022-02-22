Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина госпитализирована в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Об этом со ссылкой на директора театра Владимира Кехмана сообщает "Интерфакс".
"Татьяна Васильевна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице. У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный", – рассказал Кехман.
Он отметил, что врачи хотят оставить артистку под наблюдением еще на несколько дней, чтобы убедиться, что она полностью восстановилась.
Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года. В 1956 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Большого драматического театра имени Максима Горького, где выступала вплоть до 1972 года.
С 1987 по 2018 год была художественным руководителем и директором Московского Художественного академического театра имени Максима Горького, а с 4 декабря 2018 года стала его президентом.
Ранее с коронавирусом госпитализировали актрису Зинаиду Кириенко. Спустя 2 дня она скончалась. Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище 15 февраля.
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