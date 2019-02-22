Умер актер из сериала "Клан Сопрано"

Кадр из фильма "Казино". Режиссер Мартин Скорсезе. Продюсеры Барбара Де Фина

Джозеф П. Рейди. Производство Universal Pictures, Syalis DA, Légende Entreprises, De Fina-Cappa

Актер из сериала "Клан Сопрано" Винни Велла скончался в возрасте 72 лет, сообщает издание USA Today.

Сын актера Винни Велла-младший подтвердил изданию информацию о смерти отца. Актер скончался от рака печени. Прощание с Веллой состоится в понедельник в Нью-Йорке.

Винни Вела-старший известен как исполнитель роли Джимми Петрилле в хите HBO "Клан Сопрано", также он сыграл в фильме "Казино".

В декабре в возрасте 83 лет умер американский актер Фрэнк Адонис, известный по ролям в фильмах "Славные парни", "Пес-призрак: Путь самурая", "Казино", "Клан Сопрано".