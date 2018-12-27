Актер из "Славных парней" и "Клана Сопрано" умер в Лас-Вегасе

Фото: кадр из фильма "Настоящая любовь", режиссер Тони Скотт
Американский актер Фрэнк Адонис, известных по ролям в фильмах "Славные парни", "Пес-призрак: Путь самурая", "Казино", "Клан Сопрано", умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на супругу артиста.
Актера не стало 26 декабря. Несколько лет у него были проблемы с почками, а в последние девять дней он находился на искусственной вентиляции легких. По словам жены Адониса, он умер в своем доме в Лас-Вегасе.
"По нему будут скучать. Он был отличным отцом и замечательным мужем. Он помогал всем своим друзьям, кому мог. Великий писатель, режиссер и актер. Он был моим лучшим другом", – сказала вдова.
На счету Адониса съемки более чем в 30 фильмах. В 1998 году он выпустил свой единственный фильм – криминальный боевик "Смертельный путь".
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