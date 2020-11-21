Агутин стал лауреатом USA Songwriting Competition

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Композиция Леонида Агутина заняла первое место в одной из номинаций на международном песенном конкурсе USA Songwriting Competition, сообщает РИА Новости.

Песню Just а Rainy Day известный российский исполнитель создал с гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино. Их творение победило в категории "Мировые исполнители".

Также сообщается, что Just а Rainy Day входит в последний альбом Агутина. Пластинка российского исполнителя вошла в лонг-лист премии "Грэмми" сразу в 5 номинациях.

Продюсер Максим Фадеев отреагировал на попадание российского музыканта Леонида Агутина в лонг-лист премии "Грэмми". Фадеев признался, что он очень обрадовался этой новости.