В столице реализуют 50 идей горожан по развитию кинопарка "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве реализуют 50 идей горожан по развитию кинопарка "Москино". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Всего участниками проекта "Время снимать кино" на платформе "Город идей" стали 6 тысяч человек. Они прислали более 3,7 тысячи инициатив.

"Среди них – организация фестиваля короткометражек, проведение фотовыставок и прямых трансляций событий в социальных сетях", – поделилась Сергунина.

Как отметила вице-мэр, горожане предложили включить в образовательную программу учебные дни для школьников, мастер-классы, показы фильмов и их обсуждение с приглашенными специалистами.

Кроме того, было предложено расширить сувенирную линейку беспроводными колонками, термосами, кружками и другими товарами. Также в список инициатив попало создание тантамаресок с персонажами отечественных сказок и мультфильмов.

При этом узнавать о мероприятиях в кинопарке жители столицы предпочитают из социальных сетей, СМИ и на городских онлайн-ресурсах.

В сентябре кинопарк "Москино" отметил год с момента открытия. Его посетили более 500 тысяч человек, включая иностранцев. За это время кинопарк стал туристической достопримечательностью России. Больше всего гостей приезжали из Тульской, Рязанской и Калужской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.