Скончалась актриса "Карточного домика" Марва Хикс

Актриса и певица Марва Хикс скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причины смерти остаются неизвестными. Информацию о смерти актрисы подтвердила ее представитель. По ее данным, певица умерла в Нью-Йорке.

Музыкальная карьера Марвы Хикс началась в 1991 году с дебютного альбома с песней Never Been in Love Before. В процессе творческой деятельности ей удалось выступить в Майклом Джексоном и Стиви Уандером.

В качестве актрисы Хикс принимала участие в съемках картин "Звездный путь: Вояджер", "Карточный домик", "Сорвиголова" и "Черный список". Она также выступала на сцене Бродвея в постановках "Король Лев", "Кэролайн, или Перемены" и "Лена Хорн: Леди и ее музыка".