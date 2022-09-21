Создатель сериала "Бруклин 9-9" Брайан Райх скончался в возрасте 53 лет

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Сценарист, создатель ситкома "Бруклин 9-9" Брайан Райх умер на 54-м году жизни, сообщает портал Deadline.

О причинах смерти не сообщается.

Райх начал карьеру сценариста в сериале NBC "Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом", после – "Поздней ночью с Конаном О'Брайеном". А в 2013 году он стал одним из создателей сериала "Бруклин 9-9".

"Он был таким изобретательно смешным и смелым автором комедий и придал нашему ночному шоу столько блестящей глупости. Мои соболезнования всем, кто знал и любил Брайана", – отметил его коллега Конан О'Брайен.