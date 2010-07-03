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21 августа, 23:37

Музей-квартиру Кржижановского открыли после реставрации в Москве

культура досуг общество

21 августа, 23:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей-квартира российского ученого-энергетика Глеба Кржижановского (1872-1959) открылась в Москве после ремонтно-реставрационных работ.

Директора обновленного музея выберут на конкурсной основе, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе церемонии открытия.

"Это должен быть человек энергичный, предприимчивый и влюбленный в свою работу", – приводит слова министра культуры Агентство "Москва".

По словам Мединского, резюме кандидаты могут направлять в музей, итоги конкурса будут подведены через месяц.

В отреставрированных оригинальных интерьерах площадью 164 квадратных метра посетители увидят мебель, предметы быта, личные вещи и архивные документы.

Также в музее появился интерактивный класс, где можно познакомиться с работой аппарата Морзе, увидеть устройство турбины ГЭС и паровой электростанции.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов ранее заявил, что в Доме Наркомфина после реставрации создадут музей и сделают доступной крышу.

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культура досуг общество

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