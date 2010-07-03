Скульптуру "Поэт-герой Муса Джалиль" впервые покажут 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уникальную скульптуру "Поэт-герой Муса Джалиль" впервые представят 23 августа в Музее Победы. Выставка приурочена к 75-летию казни поэта, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Скульптуру создал Василий Керенский. Он изобразил Джалиля полулежащим на полу каземата с гордо поднятой головой.

"В лице поэта, в динамике его тела автор сумел выразить могучий дух борца и победителя. Работа была завершена в 1957 году. Реликвия хранится в фондах Музея Победы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Муса Джалиль – советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент. Родился 15 февраля 1906 года в Оренбургской губернии.

В 1941 года был призван в Красную Армию. В конце 1942 года вступил в легион "Идель-Урал". Он руководил подпольной организацией, устраивая побеги военнопленных. 25 августа 1944 года его казнили в Берлине.

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