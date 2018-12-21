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07:40

На ВДНХ отремонтировали памятник Мичурину

город благоустройство

07:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ завершился ремонт бронзового памятника биологу и селекционеру Ивану Мичурину, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Монумент можно увидеть в Мичуринском саду за павильоном №26. Фигура ученого возвышается на постаменте из красного гранита. Мичурин изображен в пальто и шляпе. В одной руке он держит трость, в другой – записную книжку.

Памятник работы скульптора Дмитрия Жилова установили в 1954 году. С тех пор его ни разу не реставрировали. Работы по восстановлению скульптуры и постамента продолжались около 10 месяцев.

Фигуру ученого приводили в порядок в мастерской. Ее очистили и обработали специальным защитным составом. Металлический каркас постамента укрепили, гранитные плиты очистили, заделав сколы и трещины.

Ранее на ВДНХ открыли дворец госуслуг "Мои документы". Особенность нового центра госуслуг – его уникальное местоположение. Он занимает павильон № 71 "РСФСР" по соседству с фонтаном "Дружба народов".

город благоустройство

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