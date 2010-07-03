Памятник Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище

Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября в 13:00, говорится на сайте Государственного академического театра имени Вахтангова.
"Идея оформления памятника – Максим Обрезков. Архитектор – Елена Копелиович. Автор профиля – художник Сергей Загаровский. Памятник выполнен в соответствии с пожеланиями Этуша, сделанными им при жизни", – говорится в сообщении.
Как уточняется, памятник был изготовлен и установлен на личные средства семьи.
Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года. По словам его дочери, у артиста были проблемы с сердцем. Незадолго до смерти его доставили в реанимационное отделение одной из больниц столицы.
Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Сыграл более 100 ролей в театре и кино. Одна из его самых известных ролей – заведующий райкомхозом Саахов в "Кавказской пленнице".
Ранее стало известно, что на доме артиста в столице могут установить мемориальную табличку.
"Раскрывая тайны звёзд": Ко дню рождения Владимира Этуша
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