Прах Владимира Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

В среду, 13 марта, на Новодевичьем кладбище захоронили прах народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщил Агентству "Москва" директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Урну с прахом захоронили в семейной могиле на Новодевичьем кладбище, все простились", – сказал он.

12 марта прошла гражданская панихида по артисту. Проститься с Этушем пришли сотни людей. После панихиды тело Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище.

Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта. По словам его дочери, у артиста были проблемы с сердцем. Незадолго до смерти его доставили в реанимационное отделение одной из больниц столицы.

Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Сыграл более 100 ролей в театре и кино. Одна из его самых известных ролей – заведующий райкомхозом Саахов в "Кавказской пленнице".

Ранее стало известно, что на доме артиста в столице могут установить мемориальную табличку.