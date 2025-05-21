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21 мая, 13:44

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Daily Mail: актер Майкл МакСтэй, сыгравший в "Докторе Кто", умер в 92 года

Умер актер Майкл МакСтэй, сыгравший в "Докторе Кто"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/All Star Autographs

Британский актер Майкл МакСтэй скончался в возрасте 92 лет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителя актера.

В материале указано, что МакСтэй ушел из жизни дома в окружении близких. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Актер родился в 1933 году и впоследствии снялся в более чем 40 фильмах. МакСтэй особо известен своей ролью ученого Дерека Моберли в серии "Семена судьбы" 13-го сезона сериала "Доктор Кто".

Кроме того, он снимался в детективных сериалах "Инспектор Линли расследует", "Летучий отряд Скотленд-Ярда", "Жители Ист-Энда", "Чисто английское убийство", "Оттенки темноты" и других.

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