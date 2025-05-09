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09 мая, 05:06

Культура

Режиссер "Карточного домика" Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Американский режиссер Джеймс Фоули умер в возрасте 72 лет вечером 8 мая, сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, режиссер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Джеймс Фоули работал над такими фильмами, как "На пятьдесят оттенков темнее", "Пятьдесят оттенков свободы", сериал "Карточный домик", "Бесстрашный", "Гленгарри Глен Росс" и "Идеальный незнакомец". Также он помогал в работе над сериалом "Твин Пикс".

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