09 мая, 05:06Культура
Режиссер "Карточного домика" Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Американский режиссер Джеймс Фоули умер в возрасте 72 лет вечером 8 мая, сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечает издание, режиссер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.
Джеймс Фоули работал над такими фильмами, как "На пятьдесят оттенков темнее", "Пятьдесят оттенков свободы", сериал "Карточный домик", "Бесстрашный", "Гленгарри Глен Росс" и "Идеальный незнакомец". Также он помогал в работе над сериалом "Твин Пикс".