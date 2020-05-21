Режиссеры "Великолепного века" снимут сериал о современнике султана Сулеймана

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Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".

В "Великолепном веке" роль Барбароссы исполнил Толга Текин. В новом сериале на эту роль рассматривается 29-летний Чагатай Улусой.

Снимать многосерийный фильм о Хайреддине Барбароссе будет компания ES Film. Права на трансляцию теленовеллы достались каналу ТРТ1.

Первые эпизоды проекта должны выйти этой осенью. Авторы планируют снять три сезона. Сюжет охватит несколько десятилетий жизни паши.

Хайреддин Барбаросса – османский военачальник, флотоводец и вельможа, современник султана Сулеймана. Командуя корсарским флотом, стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи.

Ранее сообщалось, что заключительные серии сериала "Сверхъестественное" покажут осенью 2020 года. Съемки последних эпизодов намечены на ближайшее время.