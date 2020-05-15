Фото: кадр из многосерийного фильма "Сверхъестественное" (2005–2020)/режиссер Роберт Сингер

Заключительные серии сериала "Сверхъестественное" покажут осенью 2020 года, передают "Дни.ру".

Президент телеканала The CW Марк Педовиц заявил, что съемки последних эпизодов намечены на ближайшее время. Он выразил надежду, что работу над ними завершат до конца лета.

"Я чувствую, что пауза позволит нам все вновь пересмотреть, потом перейти к последним двум сериям и поразить всех итоговым результатом. Уверен, благодаря перерыву финал только улучшится", – отметил исполнитель одной из главных ролей в сериале Дженсен Эклс.

Сериал "Сверхъестественное" впервые вышел на экраны осенью 2005 года. Кинолента рассказывает о двух братьях, которые колесят по стране на черном Chevrolet Impala 1967 года и расследуют нападения паранормальных существ.

Самым рейтинговым был первый сезон шоу, в среднем серии смотрели свыше 3,8 миллиона зрителей. Сериал выигрывал награды "Выбор народа" и "Выбор подростков".

