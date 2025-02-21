Стивен Кинг вернулся в соцсеть X и оскорбил Дональда Трампа и Илона Маска

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Американский писатель Стивен Кинг вернулся в соцсеть X и разместил оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска. Соответствующие сообщения опубликованы на его странице.

"Я вернулся! Соскучились?" – написал Кинг.

Маск отреагировал на это постом с сообщением "Скучал, если честно". Во второй публикации писатель резко высказался о политике Трампа в отношении России, назвав президента недоумком, что вдвойне относится к Маску. Предприниматель оставил без внимания второй пост писателя.

В ноябре 2024 года Кинг заявлял о своем уходе из соцсети, которая принадлежит Маску. Причиной он называл атмосферу, которая стала слишком токсичной. Кинг призывал своих подписчиков следить за ним в другой социальной сети.

