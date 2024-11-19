Новая книга Стивена Кинга "Никогда не вздрагивай" выйдет в свет в мае 2025 года

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Американский писатель Стивен Кинг рассказал, что его новая книга "Никогда не вздрагивай" выйдет в свет 27 мая 2025 года, передает Entertainment Weekly.

В новом романе Кинга будут представлены две сюжетные линии. Одна посвящена убийце, находящемуся в поисках возмездия, вторая же – линчевателю, который преследует популярную феминистку. В конце, согласно анонсу, две истории сойдутся в яркий финал.

Отмечается, что в "Никогда не вздрагивай" появятся персонажи, с которым поклонники Кинга уже знакомы. Среди них – Холли Гибни и певица Систа Бесси.

Ранее Кинг заявил о своем уходе из социальной сети X, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. По словам писателя, атмосфера там стала "слишком токсичной".

При этом он отметил, что теперь продолжать следить за ним можно в социальной сети Threads (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

