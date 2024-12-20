Личные комнаты Екатерины II открылись в Царском селе

Фото: vk.com/Правительство Санкт-Петербурга

Личные комнаты российской императрицы Екатерины II, которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны, открылись для гостей в Царском селе после пятилетней реставрации. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры Ольга Любимова.

"Впервые за 80 лет для посетителей откроются апартаменты императрицы в Зубовском флигеле Екатерининского дворца", – отметила глава Минкультуры.

По ее словам, процесс реставрации сопровождался научно-исследовательской работой, в ходе которой научные сотрудники исследовали архивы, подбирали иконографию, а также изучали оставшиеся подлинные фрагменты декора.

Любимова подчеркнула, что полное восстановление Екатерининского дворца будет завершено в 2026 году после реконструкции настенных лаковых панно в Китайском зале.

"Воссоздание этих элементов сейчас проходит в Китае в рамках соглашения с Пекинской художественной компанией", – заключила министр.

Ранее подошла к концу реставрация Китайского дворца в музее-заповеднике "Петергоф". Восстановительные работы начались в 2004 году. В течение первых пяти лет специалисты восстанавливали фасады здания и гидроизоляцию. После этого реставраторы приступили к постепенному воссозданию 17 интерьеров дворца.