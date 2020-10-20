МХТ имени Чехова отменяет спектакли из-за болезни артистов

Фото: Агентство "Москва"

В столице МХТ имени Чехова отменил ряд спектаклей в октябре из-за болезни артистов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

Так, 20 октября не будет идти спектакль "Примадонны", который должен был состояться вместо "Зойкиной квартиры". В четверг, 22 октября, отменяется спектакль "ХХ век. Бал".

"Это связано со здоровьем артистов. У них ОРВИ, но мы не можем рисковать", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что купленные в кассах театра билеты можно вернуть в определенные сроки. Стоимость билетов, купленных на сайте театра, автоматически возвращается на карты.

В России за последние сутки подтвердили 16 319 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции.

Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Пальцев предположил, что с морозным временем года число случаев коронавируса уменьшится. По мнению Пальцева, значительный прирост осени – это следствие совокупности двух факторов.

