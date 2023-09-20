Прощание с актером Алексеем Яниным пройдет в закрытом формате

Фото: ramt.ru

Прощание с российским актером театра и кино Алексеем Яниным пройдет в закрытом формате, пишет ТАСС со ссылкой на Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Такое решение приняли близкие актера. В этой связи дата и место прощания объявляться не будут.

Сутками ранее стало известно, что Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет. В Российском академическом Молодежном театре уточнили, что о смерти деятеля рассказали его родственники.

Янин находился в реанимации с 2 сентября, его сердце не выдержало. По словам родственников актера, на протяжении восьми лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта.

Актер родился в 1983 году. Янин стал известен после участия в таких проектах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".