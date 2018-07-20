Бекмамбетов собирается реализовать кинопроект погибшего фигуриста Тена

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов собирается реализовать проект, задуманный погибшим казахстанским фигуристом, бронзовым медалистом Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денисом Теном. Об этом сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РФ.
Бекмамбетов назвал случившееся большой трагедией и выразил соболезнования близким. Он подчеркнул, что идею Тена непременно попробуют реализовать. "Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал, потому что был большим тружеником", – заявил режиссер.
Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. Первый подозреваемый Нуралы Киясов признал свою вину, его отправили в изолятор временного содержания. Полиция установила личность второго подозреваемого – это Арман Кудайбергенов 1994 года рождения проживающий в Кызылординской области.
Картина Тена посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши. В аккаунтах фигуриста в соцсетях пользователи активно просили Бекмамбетова экранизировать фильм. 13 июля фигурист представлял в Москве свой будущий кинопроект на питчинге конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: