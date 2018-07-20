Бекмамбетов собирается реализовать кинопроект погибшего фигуриста Тена

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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов собирается реализовать проект, задуманный погибшим казахстанским фигуристом, бронзовым медалистом Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денисом Теном. Об этом сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РФ.

Бекмамбетов назвал случившееся большой трагедией и выразил соболезнования близким. Он подчеркнул, что идею Тена непременно попробуют реализовать. "Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал, потому что был большим тружеником", – заявил режиссер.

Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. Первый подозреваемый Нуралы Киясов признал свою вину, его отправили в изолятор временного содержания. Полиция установила личность второго подозреваемого – это Арман Кудайбергенов 1994 года рождения проживающий в Кызылординской области.

Картина Тена посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши. В аккаунтах фигуриста в соцсетях пользователи активно просили Бекмамбетова экранизировать фильм. 13 июля фигурист представлял в Москве свой будущий кинопроект на питчинге конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым.