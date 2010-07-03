Аннулировать победу Лоуренса на "Евровидении – 2019" не будут

Европейский вещательный союз (ЕВС) отказался аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе "Евровидение-2019". Заявление сделал официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, передает ТАСС.
По словам Гудмана, опубликованный в соцсетях в 2017 году видеоролик песни Arcade, которую спел участник из Нидерландов, "не дал ему преимущества" на конкурсе.
Видео: Youtube/Eurovision Song Contest В ЕВС знали о публикации за 2017 год. Как пояснил Гудман, появление на YouTube не было официальным выпуском песни, видео посмотрели лишь несколько сотен человек, поэтому композиция была допущена к состязаниям.
Уже были случаи, когда песни выпускались, но не становились достоянием широкой публики до установленного правилами конкурса срока. В этом случае Референтная группа "Евровидения" допускала их к участию.
Ранее сообщалось, что певец из Нидерландов Дункан Лоуренс может потерять главную награду.
Конкурс прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победителем "Евровидения – 2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место досталось певцу из Италии Махмуду. А российский исполнитель Сергей Лазарев занял третье место. Он заявил, что видит некую предвзятость по отношению к России на международном конкурсе.
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