Бесплатные кинопоказы пройдут в двух павильонах ВДНХ

Бесплатные кинопоказы пройдут в павильоне "Книги" и в Музее кино, сообщает сайт ВДНХ.
Сеансы в Музее кино состоятся 23, 24 и 28 марта. Там в рамках ежегодного фестиваля студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна" представят работы молодых кинематографистов.
23 марта в зале имени Андрея Тарковского покажут картины из программы "Короткий нуар". В нее вошли киноленты "Суши", "Рикошет", "Флекс" и "Точка бифуркации". А на следующий день в этом же зале представят документальные фильмы "Литвяков к человеку", "Легенда Азанбека" и "Творчество Александра Роу по Проппу".
Серию короткометражных фильмов 28 марта покажут гостям музея в зале имени Александра Ханжонкова. Программа, в которую вклюили киноленты "Босиком по небу", "Волшебный мир", "Моль", "Прятки", "Малахов разберется", "Ленин день" и "Тревога" начнется в 18:30.
Тем временем в павильоне "Книги" 23 и 30 марта представят серию короткометражек, получивших премию "Гойя". Речь идет о работах "Мартин А." и "Метод".
24 марта в павильоне покажут советские фильмы, среди которых будет картина "Долгие проводы", снятая в 1971 году.
А в последний день месяца гости павильона увидят фильм Алексея Германа "Проверка на дорогах". В основе сюжета история партизанского отряда и людей, оказавшихся в оккупации. Перед посещением показов нужно предварительно зарегистрироваться.
Ранее сообщалось, что с 15 по 25 апреля в столице пройдет Московский международный кинофестиваль. В его программу впервые войдут отечественные и зарубежные сериалы.
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