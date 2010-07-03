Сериалы впервые покажут на ММКФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В программу Московского международного кинофестиваля, который состоится с 15 по 25 апреля, впервые войдут презентации отечественных и зарубежных сериалов. Об этом сообщает сайт ММКФ.

Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов отметил, что ММКФ реагирует на рост значения сериалов в культуре с некоторым опозданием.

Он добавил, что после годового перерыва в список мероприятий вернется программа "Виртуальная реальность". Зрители увидят сферические фильмы, созданные с помощью специальных камер, которые снимают с обзором в 360 градусов.

На этот раз председателем жюри основного конкурса ММКФ станет корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. В 2000 году его фильм "Реальный вымысел" был показан в конкурсе Московского кинофестиваля. Последняя работа режиссера, снятая в 2018 году, получила название "Человек, космос, время и снова человек".

Список участников конкурса объявят 2 апреля. Уже известно, что на фестивале также покажут фильмы "Третий возраст", "Мир искусств" и "XX век венгерского кино".

Ранее сообщалось, что на ММКФ будут соревноваться документальные и короткометражные фильмы. Помимо этого, зрителям покажут ретроспективы и зарубежные киноленты.