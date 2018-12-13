ММКФ соберет лучших кинематографистов в апреле 2019 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Московский международный кинофестиваль в 2019 году пройдет 18–25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ММКФ.

Это будет 41-й по счету кинофестиваль в Москве, на нем будут соревноваться документальные и короткометражные фильмы. Будут также ретроспективы и показы лучших зарубежных картин.

Традиционно фестиваль проходил в конце июня. В 2018 году его перенесли на апрель по причине проведения летом чемпионата мира по футболу.

В 1972 году Международная ассоциация кинопродюсеров зарегистрировала Московский международный кинофестиваль по классу "А". Он вошел в шестерку крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года проводится ежегодно.