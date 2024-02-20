Умер режиссер Владимир Макеранец

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Заслуженный деятель искусств России режиссер Владимир Макеранец скончался в Екатеринбурге в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте регионального Союза кинематографистов РФ, который он возглавлял.

"Человек широкой души и великой веры в кино, он стремился сделать все, чтобы уральский кинематограф не просто жил, но дышал, развивался, чтобы о нем знали, чтобы его любили", – указано в некрологе.

В тексте отметили, что Макеранец был верен уральскому кино с того момента, как снял свой первый фильм, то есть полвека. Главным талантом мужчины назвали истинное человеколюбие.

В сообщении выразили соболезнования родным и близким режиссера. О дате и месте прощания организация сообщит позже.

Макеранец родился 6 мая 1947 года в Свердловске (сейчас – Екатеринбург). Он работал ассистентом кинооператора на Свердловской киностудии и оператором-постановщиком. Затем стал режиссером.

Его дебютная лента – короткометражный художественный фильм "Мой милый Чиж", в 1992 году он снял свой первый полнометражный художественный фильм "Губернатор" по мотивам одноименной повести Леонида Андреева. В числе работ режиссера – картины "Привет, Малыш!", "Ты есть...", "Семен Дежнев" и другие.