Издателя книги "Чарли и шоколадная фабрика" осудили за цензуру

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Произведения британского писателя Роальда Даля, который известен как автор книг "Чарли и шоколадная фабрика", "Ведьмы", "Бесподобный мистер Фокс", были отредактированы, что вызвало негодование в обществе. Из них убрали выражения "невероятно толстый" и "черный". Об этом сообщает Daily Telegraph.

Правки внесло детское издательство Puffin Books. Они коснулись тех фрагментов, где описывались вес, психическое здоровье, пол и раса.

Прожорливого мальчика из сказочной повести про Чарли, которого звали Огастус Глуп, описывают теперь иначе. Вместо слов "невероятно толстый" теперь используют прилагательное "огромный".

Героини детского романа "Ведьмы" в оригинале могли перевоплощаться в секретарш или кассирш. Теперь же они предстают в образе ученых или предпринимателей.

В свою очередь, тракторы в рассказе "Бесподобный мистер Фокс" перестали быть "черными". Машины описаны просто как "смертоносные брутальные монстры".

Такую цензуру раскритиковала организация писателей PEN America.

"Если мы начнем с попытки исправить предполагаемое пренебрежение вместо того, чтобы позволить читателям воспринимать книги и реагировать на них так, как они написаны, мы рискуем исказить работы великих авторов", – высказалась исполнительный директор Сюзанна Носсель.

Изменения, которые были внесены в произведения писателя, назвали абсурдными. Такое мнение выразил лауреат Букеровской премии Салман Рушди.

Однако в Roald Dahl Story Company не считают правки значительными. В компании подчеркнули, что редактура была минимальной.

Ранее в Госдуме заявили, что классической литературе "никакие ревизии и пересмотры не грозят". Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил, что закон о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры.

При этом литературный критик Дмитрий Самойлов рассказал, что пропаганду таких тем, как ЛГБТ, педофилия, бродяжничество, наркомания, суицид и супружеская неверность, можно найти в любой книге.

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