Церемония прощания с Андреем Мягковым. Прямой эфир

В МХТ имени Чехова проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Проводить актера в последний путь пришли коллеги по творческому цеху, близкие люди и поклонники.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Учился в Ленинградском химико-технологическом институте.

Окончив учебу, Андрей Мягков работал в НИИ, где участвовал в кружке самодеятельности и играл в любительских постановках. Его роль в одном из спектаклей отметил педагог Школы-студии МХАТ. После этого случая Андрей Мягков решил сменить профессию с технической на творческую.

В 1965 году Мягков окончил Школу-студию МХАТ (курс Маркова) и поступил на службу в театр "Современник". Играл в спектаклях "На дне", "Дядюшкин сон", "Обыкновенная история".

В 1977 году Мягков перешел в МХТ имени Чехова. Актер также снимался в кино. Он известен зрителям по фильмам "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Дни Турбиных", "Жестокий романс" и другим.

Актеры, работавшие вместе с Андреем Мягковым на одной сцене или съемочной площадке, ценили не только его профессиональные, но и человеческие качества.

Актриса Светлана Немоляева в интервью Москве 24 призналась, что Андрей Мягков – партнер, о котором можно только мечтать. Она отметила его внимательность и мастерство импровизации.

Елизавета Боярская в этом же интервью вспомнила, как Андрей Мягков давал ей, начинающей актрисе, советы и всячески подбадривал на съемках продолжения "Иронии судьбы".

Соболезнования родным и близким актера выразили Владимир Путин, Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх также сказал, что Андрей Мягков, несмотря на славу и популярность, всегда оставался очень скромным человеком и следовал духовно-нравственным идеалам.