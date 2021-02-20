Церемония прощания с Андреем Мягковым. Прямой эфир

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Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Учился в Ленинградском химико-технологическом институте.
Окончив учебу, Андрей Мягков работал в НИИ, где участвовал в кружке самодеятельности и играл в любительских постановках. Его роль в одном из спектаклей отметил педагог Школы-студии МХАТ. После этого случая Андрей Мягков решил сменить профессию с технической на творческую.
В 1965 году Мягков окончил Школу-студию МХАТ (курс Маркова) и поступил на службу в театр "Современник". Играл в спектаклях "На дне", "Дядюшкин сон", "Обыкновенная история".
В 1977 году Мягков перешел в МХТ имени Чехова. Актер также снимался в кино. Он известен зрителям по фильмам "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Дни Турбиных", "Жестокий романс" и другим.
Актеры, работавшие вместе с Андреем Мягковым на одной сцене или съемочной площадке, ценили не только его профессиональные, но и человеческие качества.
Актриса Светлана Немоляева в интервью Москве 24 призналась, что Андрей Мягков – партнер, о котором можно только мечтать. Она отметила его внимательность и мастерство импровизации.
Елизавета Боярская в этом же интервью вспомнила, как Андрей Мягков давал ей, начинающей актрисе, советы и всячески подбадривал на съемках продолжения "Иронии судьбы".
Соболезнования родным и близким актера выразили Владимир Путин, Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх также сказал, что Андрей Мягков, несмотря на славу и популярность, всегда оставался очень скромным человеком и следовал духовно-нравственным идеалам.
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