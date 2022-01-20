Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Москве с 16 по 20 марта

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы с 16 по 20 марта 2022 года. Об этом говорится на сайте мероприятия.

В столице и других городах РФ свои реальные и виртуальные коллекции покажут более 50 российских и зарубежных дизайнеров.

"Организаторы продолжат внедрение темы sustainability и устойчивых практик в работу мероприятия", – говорится в сообщении.

Фонд моды также запустит в четвертый раз грантовую поддержку дизайнеров на участие в мероприятии. Получившие грант дизайнеры смогут участвовать в Mercedes-Benz Fashion Week Russia без вступительного взноса.

"Рассмотрением работ всех конкурсантов будет заниматься экспертный совет, сформированный из профессионалов индустрии моды", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Louis Vuitton и Nike выпустят ограниченную серию кроссовок Air Force 1 с начальной стоимостью в две тысячи долларов, это более 150 тысяч рублей. Двести пар кроссовок, разработанных дизайнером Вирджилом Абло, выставят на аукционе Sotheby's. Заработанные средства направят в фонд основателя бренда Off-White.

