В Санкт-Петербурге прошло дефиле в костюмах из мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Музее современного искусства "Артмуза" в Санкт-Петербурге прошло дефиле в нарядах из мусора, собранного из переполненных в новогодние праздники контейнеров города. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили организаторы мероприятия, каждая из 15 моделей олицетворяет один из районов Северной столицы. Наряды манекенщиц состояли из картона, пакетов, бахил, одноразовой посуды и алюминиевых банок. В ход шли даже леденцы и пластиковые трубочки для напитков. Параллельно с выходом моделей на подиум на экране демонстрировались кадры переполненных мусорных свалок Санкт-Петербурга.

Общественный деятель Федор Грудин, организовавший дефиле, отметил, что в современную моду принято вкладывать различные смыслы. По его словам, идея мероприятия пришла к нему после новостей в СМИ о переполненных мусором баках во дворах города. За создание костюмов отвечала команда дизайнера Ксении Ивановой.

Летом прошлого года собственный "модный показ" устроили в МЧС РФ. Ведомство опубликовало в TikTok ролик, на котором его сотрудники один за другим меняют спецодежду. Подписчики сравнили костюмы спасателей с одеждой охотников за привидениями и персонажей компьютерных игр.

