Москвичам рассказали, что носили горожане зимой в 1960-х

Фото: Главархив Москвы/В. Будан
В 60-е годы прошлого столетия в моду у жителей столицы вошли синтетические ткани, в том числе и в зимней верхней одежде. Об этом порталу мэра и правительства Москвы рассказала научный сотрудник музейно-выставочного центра "Музей моды" Дарья Сережкина.
По ее словам, примечателен тот факт, что в те времена одежда из синтетики ценилась у москвичей гораздо больше, чем из натуральных материалов, в том числе потому, что была более износостойкой и необычно выглядела. Тогда в мире была популярна рок-музыка – отголоски этой моды прослеживались и в образах жителей Советского Союза.
В 60-е в Москве появились первые дубленки и шубы из искусственного меха. Одежду из натурального меха тоже носили, однако ее в основном передавали из поколения в поколение.
При выборе головных уборов предпочтение также отдавали искусственным материалам. В 1965 году после выхода фильма "Бабетта идет на войну" с Брижит Бардо у москвичек стала популярна прическа главной героини: чтобы ее не испортить, потребовались большие шляпы и береты из вяленой шерсти и фетра. Их делали розовыми, зелеными и синими.
Мужчины же одевались сдержаннее. В основном они носили пальто с широкими плечами, дубленки из овчины, а иногда донашивали военные шинели, доставшиеся от старших родственников. Среди популярных в то время головных уборов – шапки-ушанки и каракулевые шапки.
Наиболее модной верхней одеждой во второй половине XX века считалась та, что была произведена в Болгарии и Югославии. Так, модницы "охотились" за дубленками болгарской фабрики "Рила". Под дубленки и пальто горожане надевали свитеры и водолазки, у женщин ценилась многослойность – они носили платья поверх рубашек, жакеты и юбки, мужчины же предпочитали костюмы консервативных оттенков.
Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал, что в морозы одеваться на улицу нужно так, чтобы не оставалось открытых мест для проникновения холода. Также важно защищать руки перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. В обуви предпочтение стоит отдать свободным ботинкам на высокой подошве.
Жители столицы показали, что было модно носить в 2014 году
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