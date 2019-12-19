Россияне стали отказываться от Деда Мороза

Кто скрывается под костюмом сказочного героя

Жители России все чаще отказываются от услуг наемных Дедов Морозов. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на аналитический центр "Avito. Работа".

Причин подобного явления сразу несколько. Во-первых, выросла стоимость услуг аниматоров. Во-вторых, не все из них готовы вести себя профессионально и зачастую становятся причиной не детской радости, а родительского ужаса.

Ведущая по имени Анна рассказала, что на один из праздников решила пригласить Деда Мороза. Как казалось женщине, она обратилась к проверенному актеру, однако в самый неподходящий момент аниматор "вышел из строя".

"Настал день мероприятия, настал уже час выхода Деда Мороза и Снегурочки, а Деда Мороза нет. Спустя несколько дней выяснилось, что человек, работая Дедом Морозом, не сдерживался – на одном мероприятии выпил, на другом мероприятии выпил и просто ушел в запой", – рассказала ведущая.

Подобные истории в России повторяются все чаще. В Екатеринбурге, например, волшебник все-таки приехал к клиентам, но эта встреча закончилась дракой.

"Клиент заказал на дом Деда Мороза. Дед Мороз появился в назначенное время, но был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Итогом стал подбитый глаз моего клиента, хозяина дома".

По словам экспертов, атрибуты волшебного персонажа играют не самую главную роль. В первую очередь на праздник должен приезжать профессиональный аниматор.

"Желательно все-таки, чтобы аниматоры были с театральным образованием. Это постановка речи, это умение держать паузу… Надо знать психологию детей. Это нарабатывается многими актерами, когда они проводят дни рождения в течение года… Есть хорошее портфолио – в каких дорогих ресторанах работал, в каких-то частных дорогих домах, то процентов, наверное, на 90-95 это достойные Деды Морозы", – рассказал Сергей Шульгин, генеральный директор агентства по организации праздников.

Роспотребнадзор советует заранее узнавать, какую программу готовят аниматоры. У профессионалов "в рукаве" должны быть не только стихотворения и загадки. Кроме того, необходимо заранее заключить договор с артистом и оговорить все необходимые детали.

"Профессиональный аниматор обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остается в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей", – указано на официальном сайте ведомства.

В Москве ранее прошел парад Дедов Морозов. Знаменитые сказочные волшебники из Осетии, Мордовии, Армении и ряда других стран прошли по аллеям ВДНХ в сопровождении духового оркестра.

