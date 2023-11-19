Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова

Фото: kino-teatr.ru

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Отмечается, что артистка умерла 17 ноября после продолжительной болезни.

В некрологе подчеркнули, что подобные мастера своего дела, как Стрельцова – это гарант сохранения лучших традиций актерского мастерства и гордость страны. Семье, близким и родным актрисы в тексте выразили глубочайшие соболезнования.

Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. Она окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре имени Крупской и начала служить в Киргизском русском театре драмы в 1972 году.

Зрителям она известна по ролям в спектаклях "А зори здесь тихие", "Борис Годунов", "Горе от ума" и других.