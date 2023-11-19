19 ноября, 08:13Культура
Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова
Фото: kino-teatr.ru
Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.
Отмечается, что артистка умерла 17 ноября после продолжительной болезни.
В некрологе подчеркнули, что подобные мастера своего дела, как Стрельцова – это гарант сохранения лучших традиций актерского мастерства и гордость страны. Семье, близким и родным актрисы в тексте выразили глубочайшие соболезнования.
Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. Она окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре имени Крупской и начала служить в Киргизском русском театре драмы в 1972 году.
Зрителям она известна по ролям в спектаклях "А зори здесь тихие", "Борис Годунов", "Горе от ума" и других.
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