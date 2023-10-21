Умерла актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова

Фото: телеграм-канал "Театр на Покровке"

Советская и российская актриса Нина Кирьякова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил "Театр на Покровке" на своем сайте.

"Она исполнила множество прекрасных ролей в театре и кино. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!" – отметили в культурном учреждении.

В театре добавили, что Кирьякова была обладательницей великолепного низкого голоса, царственной осанки и комедийного дарования.

Прощание с актрисой пройдет 22 октября в 11:00 по адресу Нововоротниковский переулок, дом 3, строение 1 в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

Нина Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. В 1967 году она окончила Театральное училище имени Щепкина. После начинающую актрису приняли в труппу Московского театра комедии. С 1991 года Кирьякова играла в "Театре на Покровке".

Актриса исполнила роли в кинофильмах "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник" и других картинах.